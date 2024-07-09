В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли четыре человека, 20 ранены

В Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины за сутки погибли четыре человека и 20 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем тг-канале.

По его словам, 17 пострадавших госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул Гладков.

Губернатор также сообщил, что в результате ударов ВСУ повреждения получили 60 частных домов, порядка 160 квартир в многоквартирных домах и около 140 автомобилей. «Все восстановительные работы постараемся начать максимально быстро», – добавил он.

Во вторник утром украинские дроны атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа. Предварительно, обошлось без пострадавших. В поселке Красное серьезные повреждения получили шесть двухквартирных и два частных дома – разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады, рассказал Гладков.

В селе Ржевка БПЛА сдетонировал на кровлю частного дома, в результате чего начался пожар. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили возгорание.

Ранее губернатор сообщил о гибели одного жителя Белгорода и двух раненых после ночной ракетной атаки ВСУ на областной центр.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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