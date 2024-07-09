Глава СКР поручил расследовать отравление детей в Тыве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления детей в летнем лагере в Республике Тыва.
«Главой СК России поручено возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи начали проверку после сообщения о госпитализации 18 школьников, отдыхавших в лагере «Чагытай». Позже число помещенных в стационар детей выросло до 31 человека, еще трех детей отправили лечиться амбулаторно.
Минздрав и министерство образования республики проведут выездные проверки в других лагерях региона. Чиновники также прведут собственную проверку в лагере «Чагытай».
Москва, Наталья Рязанова
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