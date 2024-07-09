Глава СКР поручил расследовать отравление детей в Тыве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления детей в летнем лагере в Республике Тыва.

«Главой СК России поручено возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи начали проверку после сообщения о госпитализации 18 школьников, отдыхавших в лагере «Чагытай». Позже число помещенных в стационар детей выросло до 31 человека, еще трех детей отправили лечиться амбулаторно.

Минздрав и министерство образования республики проведут выездные проверки в других лагерях региона. Чиновники также прведут собственную проверку в лагере «Чагытай».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube