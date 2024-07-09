В Курской области две АЗС загорелись после атак БПЛА

Украинские дроны сбросили бомбы на заправочные станции в Курской области. В результате обе АЗС загорелись, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Одну заправку быстро потушили, на второй еще работают пожарные. Украинские боевики отправили еще один дрон для атаки на пожарную бригаду.

«В городе Суджа в результате атаки украинского дрона загорелась заправочная станция. На месте работает дежурный караул пожарной части, он также был атакован украинским дроном. Обошлось без пострадавших», – написал Смирнов в телеграм-канале.

Ранее днем атака беспилотников привела к пожарам на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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