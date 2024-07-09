Еще один пожар: дрон ВСУ взорвался на подстанции под Курском

Украинские боевики с помощью дрона атаковали электроподстанцию в городе Суджа Курской области. Возник пожар, с огнем уже борются.

«Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар. Никто из работников предприятия не пострадал. На данный момент возгорание ликвидирует бригада пожарной части», – говорится в телеграм-канале врио губернатора региона Алексея Смирнова.

Также днем Украинские дроны сбросили бомбы на заправочные станции в Курской области. В результате обе АЗС загорелись.

Суджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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