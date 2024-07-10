ПВО сбила украинские дроны над Белгородской и Воронежской областями

Средства ПВО помешали киевскому режиму атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников. Над этими регионами были сбиты два дрона в ночь на 10 июля.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что мирные жители региона не пострадали, разрушений на земле в результате атаки также не было.

Накануне вечером украинские боевики атаковали дронами-камикадзе пять населенных пунктов в Белгородской области. Никто не пострадал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube