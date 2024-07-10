В Вологодской области подросток утонул, спасая 12-летнюю девочку

Подросток 14 лет утонул, когда бросился в воду спасать 12-летнюю девочку в Вологодской области. Школьница смогла выбраться на берег, рассказали в пресс-службе

ЧП случилось около СНТ «Энергетик» в Кадуйском округе. Школьники прогуливались по берегу реки Ворон, и девочка решила спуститься к воде. Но дно в этом месте оказалось обрывистым, и школьница сорвалась на большую глубину.

«Юноша бросился в воду и попытался вытолкнуть подругу. Та смогла выбраться на берег, а вот спаситель, подхваченный течением, уже нет. Его тело нашли сотрудники МЧС России», – пояснили в ведомстве.

В Калининградской области подросток пытался спасти своих товарищей, которых уносило в море, но сам утонул. Двух детей 13 лет спасатели благополучно вывели на берег.

Вологда, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube