В Зеленоградске подросток утонул, спасая товарищей

Подросток пытался спасти своих товарищей, которых уносило в море, но сам утонул. Двух детей 13 лет спасатели благополучно вывели на берег.

Вечером 3 июня в службу спасения позвонил 16-летний подросток и сказал, что два его товарища тонут. Ребята прыгали с пирса за границами зоны для купания, и течением их стало уносить в море. Старший парень вызвал спасателей и бросился на помощь тонущим.

«Двоим несовершеннолетним 2011 года рождения на берег помогли выбраться спасатели, но подросток погиб. Его тело позднее обнаружено на городском пляже. Погибшим оказался воспитанник зеленоградского центра детей, оставшихся без попечения родителей», – рассказали в управлении Следственного комитета по Калининградской области.

Начата доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура взяла на контроль ход проверки.

В Челябинской области 16-летний подросток нырял в заполненном водой карьере и утонул.

Зеленоградск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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