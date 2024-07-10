Один человек погиб и 7 ранены при ударе ВСУ по Шебекино

Город Шебекино Белгородской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара погиб один мирный житель, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», – уточнил он.

Глава области добавил, что шесть мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Четверо пострадавших госпитализированы в больницы в Белгороде. Еще трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой помощи, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая помощь.

Из-за обстрела повреждены три многоквартирных дома, два соцобъекта, пять коммерческих объектов и промышленное предприятия, сообщил Гладкова. Кроме того, повреждения получили 20 автомобилей.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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