Житель Грайворона ранен взрывом дрона ВСУ

ВСУ атаковали с помощью дронов город Грайворон в Белгородской области. Ранен местный житель, его отвезли в больницу, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Два дрона-камикадзе взорвались у жилого дома и на парковке социального объекта. В одной из квартир выбило окна, повреждены восемь легковых автомобилей. В результате первого взрыва пострадал мужчина.

«Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи доставлен в районную больницу, ему оказали первую медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную больницу», – написал губернатор в телеграм-канале.

Житель Грайворонского округа была ранен во время атаки украинского БПЛА на поселок Чапаевский.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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