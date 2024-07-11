В Белгородской области один человек погиб, 14 ранены под обстрелами ВСУ

В Белгородской области 14 человек ранены в результате атак беспилотников и обстрелов с украинской стороны за минувшие сутки. Один мирный житель погиб, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«За минувшие сутки повреждены 10 МКД, 19 частных домов. 14 человек ранены, один погиб. Самые искренние слова соболезнования», – сказал губернатор во время утреннего видеообращения в своем телеграм-канале.

Поздно вечером 10 июля житель поселка Красное Шебекинского округа получил проникающее ранение поясничной области, осколочные ранения головы и руки во время обстрела ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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