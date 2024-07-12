Раненого в Шебекино ребенка отправят на лечение в Москву

Два раненых ребенка находятся в тяжелом состоянии после вчерашней атаки украинских боевиков на Шебекино. Одного мальчика врачи готовят к отправке в московскую клинику, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один находится в реанимации. Одного ребенка сейчас отправляем в Москву. Если будет необходимость и позволит состояние, отправим всех детей. На постоянной связи с центральными клиниками: федеральными, московскими», – сказал Гладков в утреннем видеообращении.

Всего за минувшие сутки от обстрелов и атак беспилотников с украинской стороны пострадали 30 мирных жителей региона, один человек погиб.

Накануне вечером украинский дрон прицельно атаковал детскую площадку в одном из жилых дворов. На площадке играли дети, пятеро были ранены.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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