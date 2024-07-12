ФСБ задержала двух замов главы Ивановской области

Два замгубернатора Ивановской области стали фигурантами дела о превышении полномочий и коррупции. Чиновники помогли строительной фирме получить госконтракты на 850 млн рублей.
Сотрудники ФСБ возбудили два уголовных дела. В отношении чиновников – о превышении полномочий из корысти группой лиц, в отношении собственника строительной фирмы – о пособничестве. В правительство региона подтвердили факт расследования коррупционной деятельности чиновников.
«Должностные лица с нарушением законодательства обеспечили указанной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС.
По данным ведомства, чиновники долгое время занимались лоббированием интересов одной компании. Все это время значительная часть бюджетных средств, поступивших в оплату за услуги строительной фирмы, обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.
По данным ФАС, за первое полугодие 2024 года госзакупки более чем на 6,5 млрд рублей были проведены по подложным документам. В решениях службы за 2023 год совокупная стоимость таких госконтрактов составила 10 млрд рублей.
Иваново, Наталья Рязанова
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