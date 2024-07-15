Мать мальчика, тело которого было найдено на помойке в чемодане, признала вину в убийстве

Мать мальчика, чье тело было найдено упакованным в чемодан на одной из помоек Перми, признала свою вину. Как сообщает СУ СКР РФ по Пермскому краю, произошло это после очередного допроса 34-летней женщины.

Напомним, что 12 июля правоохранительные органы сообщили о страшной находке – рано утром в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что нашел у мусорных контейнеров в Ленинском районе чемодан, в котором находилось тело мальчика. На вид ребенку от шести до восьми лет. Осмотр выявил признаки применения насилия, на теле обнаружены колото-резаные раны, а также следы удушения.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и отсмотрели записи камер наблюдения – так они нашли женщину, которая привезла чемодан на помойку из другого района города. Камеры также подсказали, где ее следует искать. Через несколько часов подозреваемая, оказавшаяся матерью убитого мальчика, была найдена на чердаке одной из гостиниц Перми. В ходе первоначальных допросов своей вины 34-летня Ирина Шатова не признавала.

Мотивы преступления не уточняются. Пока удалось установить, что в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего 9-летнего сына, потом еще заколола его. После этого мать положила труп в чемодан и увезла на помойку в центральной части города.

В понедельник днем в Ленинском районном суде Перми обвиняемой изберут меру пресечения.

Пермь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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