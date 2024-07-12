В Перми у мусорных контейнеров нашли тело ребенка в чемодане

В Перми обнаружили труп ребенка, который лежал в чемодане у мусорных контейнеров. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Рано утром в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что нашел у мусорных контейнеров в Ленинском районе чемодан, в котором находилось тело мальчика. На вид ребенку от шести до восьми лет. Осмотр выявил признаки применения насилия, на теле обнаружены колото-резаные раны, а также следы удушения.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в региональном управлении СКР.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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