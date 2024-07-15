Мать, выбросившая на помойку чемодан с убитым сыном, назвала мотив расправы

Жительница Перми, убившая своего девятилетнего сына и выкинувшая его тело в чемодане на помойку, назвала мотивом преступления собственные долги. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Ранее стало известно, что женщина полностью признала свою вину.

Обвиняемая – 34-летняя Ирина Шатова – рассказала на допросе, что планировала совершить суцид из-за накопившихся долгов и расправилась с сыном, потому что не хотела, чтобы он остался один, передает ТАСС. Однако в итоге она передумала сводить счеты с жизнью и выбросила тело мальчика в чемодане на мусорку, после чего пряталась на чердаке одной из гостиниц Перми.

В свою очередь, телеграм-канал Ural Mash пишет, что на допросе обвиняемая заявила, что ее преследовали коллекторы. Проблемы у женщины, по ее словам, возникли из-за долга в 50 миллионов рублей. По данным канала, женщина занималась трейдингом – продавала ценные бумаги, но налоги не платила.

Согласно данным следствия, в ночь на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего 9-летнего сына, потом еще заколола его. После этого мать положила тело ребенка в чемодан и увезла на помойку в центральной части города.

Следователи задержали подозреваемую вечером 13 июля. На первом допросе женщина не признала своей вины в убийстве, но сегодня созналась в содеянном.

Пермь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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