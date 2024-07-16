ПВО сбила 13 украинских дронов над регионами России

Киевский режим пытался атаковать Крым, Ростовскую, Воронежску, Курскую, Белгородскую области с помощью беспилотников самолетного типа. Система ПВО помешала украинским дронам достичь целей, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, в ночь на 16 июля девять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по одному дрону над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Главы Воронежской и Ростовской областей сообщили, что в результате украинской атаки и работы средств ПВО пострадавших и разрушений на земле не было.

Поздним вечером 15 июля украинский дрон сбросил бомбу на завод низковольтной аппаратуры в поселке Корнево Курской области. Возник пожар, но никто из работников не пострадал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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