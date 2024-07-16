ВСУ ранили четырех мирных жителей при обстреле Белгородской области

Украинские боевики обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате ранены четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

При обстреле пострадали три жителя Шебекино и один – Новой Таволжанки.

«В Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго проникающее ранение грудной клетки, у еще одного оскольчатый перелом челюсти. В селе Новая Таволжанка пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Обстрелом также повреждены пять частных домов, один социальный объект, в двух МКД выбило окна, а в некоторых квартирах есть и внутренние повреждения.

В ночь на 16 июля система ПВО уничтожила украинские дроны над несколькими регионами РФ, в том числе над Белгородской областью.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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