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Вторник, 16 июля 2024, 10:12 мск

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Курянин пострадал при взрыве сброшенной дроном бомбы

Житель посёлка Тёткино в Курской области пострадал в результате атаки украинского дрона. Беспилотник сбросил бомбу на жилой дом.

«С украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель, ему оказывают первую медицинскую помощь», – написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Взрыв повредил крышу и окна в доме, глава региона пообещал помочь владельцу с ремонтом.

В ночь на 16 июля украинский беспилотник сбросил бомбу на завод в Курской области. Атака стала причиной пожара, тушить который пришлось пожарным расчётам из двух районов.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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