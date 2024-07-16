Завод под Курском так поврежден, что может встать вопрос об увольнении рабочих

Завод низковольтной аппаратуры в курском Коренево серьезно поврежден пожаром, случившимся после атаки украинского дрона. Региональные власти вместе с федеральным центром ищут способы восстановить работу предприятия и не увольнять рабочих.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем блоге о «серьёзных повреждениях» на заводе в Коренево. Обычно на предприятии трудятся более 500 человек, но теперь сохранение производства и рабочих мест может оказаться под вопросом.

«Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь. Руководство предприятия заверило, что все продолжат работу, сокращение штата не планируется. Правительство Курской области в свою очередь готово помочь заводу сохранить производство и коллектив», – написал глава региона.

Пожар начался поздним вечером 15 июля после взрыва сброшенной украинским дроном бомбы. Потушить огонь удалось только днем 16 июля. Для оценки ущерба на предприятии работала специальная комиссия.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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