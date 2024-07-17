Спасатель ранен при взрыве бомбы в посёлке Тёткино

Украинские боевики отправили дрон со взрывчаткой в посёлок Тёткино Курской области. В результате взрыва ранен спасатель, рассказал врио губернатора области Алексей Смирнов
Украинский коптер сбросил бомбу на здание пожарной части в ночь на 17 июля. Взрывом повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.
«Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале главы региона.
Накануне украинский дрон сбросил бомбу на частный дом в посёлке Тёткино. При взрыве пострадал владелец дома.
Тёткино, Наталья Рязанова
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