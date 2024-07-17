Три жителя Курской области ранены при атаке дрона ВСУ

Украинские беспилотники атаковали грузовой автомобиль и аграрное предприятие в Курской области. В результате ранены три человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Целью украинских коптеров стало село Новоивановка в Суджанском районе.

«Коптеры атаковали грузовой автомобиль, ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», – говорится в сообщении.

Всех пострадавших отвезли в районную больницу, им оказана медицинская помощь.

Ранее дрон сбросил бомбу на здание пожарной части в посёлке Тёткино, и от взрыва пострадал спасатель.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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