Три жителя Курской области ранены при атаке дрона ВСУ

Украинские беспилотники атаковали грузовой автомобиль и аграрное предприятие в Курской области. В результате ранены три человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Целью украинских коптеров стало село Новоивановка в Суджанском районе.
«Коптеры атаковали грузовой автомобиль, ранен водитель машины. В этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», – говорится в сообщении.
Всех пострадавших отвезли в районную больницу, им оказана медицинская помощь.
Ранее дрон сбросил бомбу на здание пожарной части в посёлке Тёткино, и от взрыва пострадал спасатель.
Курск, Наталья Рязанова
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