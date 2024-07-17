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Среда, 17 июля 2024, 16:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Дрон атаковал легковушку в Белгородском районе, погибли два человека

Архив, фото: Минобороны РФ

FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе. Ехавшие в машине супруги погибли, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП случилось в районе хутора Церковный. В машине находилась молодая семейная пара. Автомобиль загорелся из-за взрыва, и люди не успели выбраться. Оба умерли до приезда скорой.

По данным Минобороны РФ, украинские боевики отправили в Белгородскую область два БПЛА, один аппарат удалось сбить около 13:35 мск.

Ранее два мирных жителя Белгородской области были ранены в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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