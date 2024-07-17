В ФРГ россиянина отправили в тюрьму за поставки компонентов для БПЛА в Россию

Суд в немецком Штутгарте вынес приговор бизнесмену с гражданством России и ФРГ по обвинению в поставках электроники в РФ в обход санкций. Мужчина получил 6 лет и 9 месяцев тюремного заключения «за незаконную поставку компонентов для беспилотников в Россию», передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Суд счел, что компоненты якобы применялись в военной сфере.

По делу проходит жена бизнесмена. Женщина также имеет двойное гражданство РФ и Германии. По версии следствия, она помогала своему супругу. Ее приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы условно.

По информации немецкой прокуратуры, россиянин возглавлял две компании в Сааре, которые занимаются торговлей электронными компонентами. Его арестовали в августе прошлого года.

Ведомство утверждает, что в период с января 2020 по март 2023 года бизнесмен продал 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику. Общая стоимость поставленного в обход санкций оборудования оценивается в 715 тысяч евро.

Ранее сообщалось о задержании в Японии гражданина России по обвинению в экспорте подсанкционных товаров. Российские дипломаты подтвердили информацию об аресте. По данным японских СМИ, он якобы обошел антироссийские санкции и экспортировал в РФ через Южную Корею личные гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около 260 тысяч долларов.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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