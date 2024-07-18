российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 июля 2024, 12:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом – три человека ранены

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские боевики атаковали с помощью FPV-дрона легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского района. Три человек пострадали, автомобиль полностью выгорел.

Оператор беспилотника выбрал целью легковушку, за рулем которой сидела женщина. От взрыва машина загорелась, водитель не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома.

«Женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги доставляют в областную больницу. Еще двум пострадавшим с ушибами: женщине и 17-летнему парню, медики оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем блоге.

Машина, в которую попал дрон, полностью сгорела, поврежден еще один автомобиль, забор и фасад частного дома.

Накануне аналогичной атаке подвергся дековой автомобиль в районе хутора Церковный. Ехавшие в машине супруги погибли.

Отрадное, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,