Дрон ВСУ атаковал легковушку под Белгородом – три человека ранены

Украинские боевики атаковали с помощью FPV-дрона легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского района. Три человек пострадали, автомобиль полностью выгорел.

Оператор беспилотника выбрал целью легковушку, за рулем которой сидела женщина. От взрыва машина загорелась, водитель не справилась с управлением и врезалась в забор частного дома.

«Женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги доставляют в областную больницу. Еще двум пострадавшим с ушибами: женщине и 17-летнему парню, медики оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем блоге.

Машина, в которую попал дрон, полностью сгорела, поврежден еще один автомобиль, забор и фасад частного дома.

Накануне аналогичной атаке подвергся дековой автомобиль в районе хутора Церковный. Ехавшие в машине супруги погибли.

Отрадное, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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