Суд назначил почти 10 лет строгого режима воронежцу за попытку вступить в ВСУ

Пытавшийся вступить в ВСУ житель Воронежа признан виновным в госизмене в виде попытки перейти на сторону противника. Мособлсуд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Правоохранители задержали Осипенко А. в марте 2022 года в Домодедово. Мужчина пытался улететь на Украину через Ереван и там вступить в «Интернациональный легион», чтобы сражаться против российских военных. До этого Осипенко несколько раз высказывался против СВО и дважды участвовал в несанкционированном митинге.

«Приговором Московского областного суда Осипенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 8 месяцев», – цитирует приговор суда ТАСС.

В Краснодарском крае при попытке выехать на Украину задержан мужчина, который планировал воевать против ВС России на стороне противника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube