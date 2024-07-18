Обстрел ВСУ оставил без света несколько сел в Брянской области

Несколько поселений в Брянской области остались без света после обстрела с украинской стороны, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Под огонь украинских боевиков попало село Воронок Стародубского муниципального округа.
«Пострадавших нет. Предварительно, в результате террористической атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Оперативные, экстренные и аварийные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Накануне 14-летняя девочка была ранена в результате атаки ВСУ на село Зерново Брянской области.
Брянск, Наталья Рязанова
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