Украинский дрон убил мужчину в Курской области

Житель села Горналь в Курской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Мишенью для атаки стал монастырь, рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», – написал глава региона в своем блоге.

Система ПВО сбила 11 дронов над Курской областью в ночь на 19 июля. В Курске при падении обломков дронов пострадали два человека.

Горналь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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