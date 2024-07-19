Украинский дрон убил мужчину в Курской области

Житель села Горналь в Курской области погиб в результате атаки украинского беспилотника. Мишенью для атаки стал монастырь, рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», – написал глава региона в своем блоге.
Система ПВО сбила 11 дронов над Курской областью в ночь на 19 июля. В Курске при падении обломков дронов пострадали два человека.
Горналь, Наталья Рязанова
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