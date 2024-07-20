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Суббота, 20 июля 2024, 10:44 мск

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ПВО обезвредила 27 украинских дронов над центром России

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. Система ПВО обезвредила 27 аппаратов над Ростовской и Смоленской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что мирные граждане в результате атаки и работы системы ПВО не пострадали. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

Накануне киевский режим устроил ночную атаку на Крым и Брянскую область с помощью 33 беспилотников и 10 безэкипажных катеров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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