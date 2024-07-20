Семеро шебекинцев ранены при обстреле ВСУ

Украинские боевики обстреляли город Шебекино в Белгородской области и ранили семерых мирных жителей. Зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома, магазины, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из снарядов упал на территории промышленного предприятия, и осколками ранило четырех человек.

«Еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Еще двух: мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, доставляют в больницу Белгорода», – написал Гладков в телеграм-канале.

Из-за прямых попаданий в два МКД повреждены окна, балконы и фасады домов, загорелся пробитый газопровод, но его огонь быстро потушили. Повреждены здание на территории предприятия, два магазина, четыре автомобиля.

Накануне при обстреле Шебекино были серьезно ранены три мирных жителя.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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