Мэр Краснодара вышел к участникам стихийного митинга из-за отключений света

Мэр Краснодара Евгений Наумов пообщался с участниками стихийного митинга, оставшимся без света и воды, и пообещал быть с ними до устранения аварии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил причину отключений электроснабжения в регионе.

«Нахожусь на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях. Работы по устранению аварии ведутся, параллельно тянется новый электрокабель. Обеспечен подвоз технической и питьевой воды. Не уеду с места, пока жителям не вернут электричество», – написал мэр в телеграм-канале.

Он призвал жителей пострадавшего района с пониманием и спокойствием отнестись к происходящему. Губернатор Кондратьев заявил, что понимает настроения жителей региона, которым приходится периодически оставаться без электроснабжения. Глава края заверил, что находится на связи с энергетиками, и объяснил, что проблемы вызваны объективными причинами.

«Неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Есть объективные причины – нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок. Подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», – говорится в блоге губернатора.

Днем 16 июля первый энергоблок Ростовской АЭС отключился из-за сбоя в работе оборудования, но 17 июля его вновь ввели в работу. В южных регионах страны ввели ограничения подачи электроэнергии в связи с предельной нагрузкой на сети из-за жары. В Краснодаре с 17 по 19 июля проводили веерные отключения по графику.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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