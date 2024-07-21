Поиски пропавшего в Якутии вертолета опять отложили

Поисково-спасательную операцию в Якутии отложили из-за погодных условий. Вертолет вылетит к месту вероятного крушения Robinson R44II, когда наладится видимость.

«Вертолет Ми-8 пока не вылетел в зону проведения поисков по причине неблагоприятных погодных условий. Установилась низкая облачность, соответственно, видимость ограниченная. По требованиям безопасности полётов, в таких условиях вылет невозможен», – сообщили в авиакомпании «Полярные авиалинии».

Представитель заверил, что борт готов вылететь в кратчайшие сроки, как только погода позволит.

Вертолет Robinson с тремя пассажирами пропал с радаров в ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии. На борту сработал аварийный радиомаяк. Поиски не смогли начать сразу из-за плохих погодных условий.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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