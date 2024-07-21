ПВО обезвредила восемь дронов ВСУ над Белгородщиной и Черным морем

Система ПВО предотвратила попытку киевского режима совершить террористические атаки в Белгородской области и Черноморском регионе. Обезврежены восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», – говорится в сообщении.

В ночь на 20 июля киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на Ростовскую и Смоленскую области РФ. ПВО сбила 27 дронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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