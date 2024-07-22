Спасатели нашли разбившийся в Якутии вертолет, все на борту мертвы

Поисково-спасательная группа нашла обломки вертолета Robinson и тела находившихся на борту людей. Никто не выжил, сообщила Восточно-Сибирская прокуратура.

Авиакомпания «Полярные авиалинии» отправила вертолет Ми-8 на поиски пропавшего борта около 10:50 по местному времени 22 июля. В группу вошли спасатели, сотрудник правоохранительных органов и бригада медиков, рассказали в пресс-службе компании.

«В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и трех пассажиров», – говорится в сообщении прокуратуры.

Вертолет Robinson с тремя пассажирами пропал с радаров в ночь на 19 июля. На борту сработал аварийный радиомаяк. Поиски не начали сразу из-за плохой погоды, а позже их вновь пришлось отложить из-за опасной для воздушного транспорта облачности.

Алдан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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