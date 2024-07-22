ВСУ ранили работника соцучреждения в Грайвороне

Украинский дрон-камикадзе атаковал социальный объект в городе Грайворон. Один человек ранен, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дрон взорвался около окна второго этажа здания. Взрывной волной выбило окна на трех этажах, повреждены двери в кабинете, оказавшемся ближе других к взрыву.

«Ранен один сотрудник. Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Накануне украинские боевики атаковали четыре села в Белгородской области. В результате взрывов БПЛА ранены два мужчины.

Грайворон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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