Белгородские врачи отправят раненого ребенка на лечение в Москву

Семеро взрослых и двое детей ранены за минувшие сутки в Белгородской области. Одного ребенка врачи готовят к отправке в Москву для лечения, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор также сообщил, что несмотря на усилия врачей в больнице умер раненый под Новомихайловкой военный.

«За вчерашний день девять мирных жителей пострадали, из них два ребенка. Одного готовим сейчас в российскую клиническую больницу. Произошло очень тяжелое событие: человек, получивший ранение в Новомихайловке, скончался от ран. Он очень большое количество ожогов получил во время атаки беспилотников», – сказал Гладков в утреннем видеообращении.

Ранее утром украинский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего пострадали три человека.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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