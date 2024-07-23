Мариупольцы по заданию Киева готовили поджог мечети в Белгороде

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчины планировали поджечь мечеть в Белгороде, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, мариупольцы 38 и 31 года в июне связались с представителями киевского режима с помощью интернет-мессенджера. Сотрудник спецслужб Украины завербовал их и за деньги поручил совершить теракт.

«Радикалы были завербованы, за денежное вознаграждение планировали выехать в Белгород и совершить поджог городской мечети. В результате реализации органами безопасности оперативных мероприятий их планы были вскрыты, задокументированы. Пресечена очередная попытка украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории РФ», – рассказали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205.1 УК РФ об организации совершения теракта. Обоих подозреваемых арестовали на время расследования, они уже дали признательные показания.

В конце июня группа людей устроила стрельбу в Дербенте и Махачкале. Они напали на церковь и синагогу, убили православного священника, подожгли оба здания.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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