Раненая при взрыве в Апшеронске женщина умерла в больнице

Пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске женщина умерла в больнице Краснодара несмотря на усилия врачей. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте алкомаркета, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В 08:30 в краевой больнице № 1 в Краснодаре скончалась женщина, которая находилась в тяжелом состоянии. Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой больнице», – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Shot, женщина работала в аптеке и перед взрывом как раз пришла на смену. В результате взрыва у нее оказалось сломано бедро, была травма колена, травмы и ожоги по всему телу. Позже ей ампутировали стопу.

Спасатели разбирали завалы на месте взрыва всю ночь и продолжают работы при помощи девяти единиц техники, включая грузовики для вывоза мусора.

Утром 22 июля взрывом разметало алкомаркет площадью около 100 кв. м на улице Ворошилова, начался пожар. Прокуратура и Следственный комитет сообщили о четырех пострадавших, которых доставили в стационар. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Апшеронск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube