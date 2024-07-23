Раненая при взрыве в Апшеронске женщина умерла в больнице

Пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске женщина умерла в больнице Краснодара несмотря на усилия врачей. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте алкомаркета, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«В 08:30 в краевой больнице № 1 в Краснодаре скончалась женщина, которая находилась в тяжелом состоянии. Еще два человека, получившие травмы средней тяжести, находятся на лечении в краевой больнице», – говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала Shot, женщина работала в аптеке и перед взрывом как раз пришла на смену. В результате взрыва у нее оказалось сломано бедро, была травма колена, травмы и ожоги по всему телу. Позже ей ампутировали стопу.
Спасатели разбирали завалы на месте взрыва всю ночь и продолжают работы при помощи девяти единиц техники, включая грузовики для вывоза мусора.
Утром 22 июля взрывом разметало алкомаркет площадью около 100 кв. м на улице Ворошилова, начался пожар. Прокуратура и Следственный комитет сообщили о четырех пострадавших, которых доставили в стационар. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Апшеронск, Наталья Рязанова
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