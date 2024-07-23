Мошенники используют жару для обмана россиян

Мошенники запустили схему обмана с использованием аномальной жары в российских регионах. Гражданам предлагают дистанционно оказать мнимые услуги, чтобы не выходить на солнце.

Клиенты ЦМРБанка пожаловались, что им звонят незнакомцы от имени сотрудников Социального фонда, после разговоров с которыми со счетов пропадают деньги. Звонящие под предлогом нового повышения пенсии просят подтвердить персональные данные или подписать документы для получения надбавки.

«Заботливые чиновники идут навстречу пенсионерам. «В такую сильную жару никуда ехать не надо, просто сообщите СНИЛС и код из смс», – любезно просят звонящие», – сообщили в банке агентству «Прайм».

Как сообщал «Новый День», мошенники включили в схему обмана предлог записи граждан на флюорографию. Россиянам предлагают подтвердить свое место в очереди с помощью номера СНИЛС и кода из СМС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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