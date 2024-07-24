МИД подтвердил гибель трех россиян при крушении судна в Атлантике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила гибель трех россиян на рыболовецком судне Argos Georgia в Атлантическом океане. Судьба четырех членов экипажа пока неизвестна.

Рыболовецкое судно с интернациональным экипажем затонуло в районе Фолклендских островов в южной части Атлантического океана. 14 человек сумели спастись на плотах, тогда стало известно о шести погибших. Позже спасатели нашли тела еще трех погибших. Четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», – сказала Захарова в беседе с РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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