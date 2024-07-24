ВСУ обстреляли аграрное предприятие под Белгородом

Украинские боевики обстреляли из артиллерии аграрное предприятие в Белгородском районе. Мирные граждане не пострадали, повреждены два корпуса на территории фирмы.

Предприятие находится в селе Ясные Зори. Также повреждена линия электропередачи в поселении.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения в двух административных зданиях сельскохозяйственного предприятия: посечены фасады и пробиты кровли», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне вечером ВСУ с помощью беспилотников атаковали несколько населенных пунктов: город Шебекино и соседний поселок Красное, а также село в Валуйском городском округе.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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