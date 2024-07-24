Прохожий нашел на улице младенца в Курской области

Прохожий нашел новорожденную девочку на улице в городе Фатеж Курской области. Ребенка отвезли в больницу, а следователи ищут родителей.
ЧП случилось вечером 22 июля вблизи улицы Лесная. Мужчина нашел младенца и сообщил в экстренные службы. Малышку отвезли в больницу, где осмотрели и оказали необходимую помощь. Следователи нашли в происходящем признаки покушения на убийство матерью новорожденного ребенка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело и теперь выясняет обстоятельства случившегося и личность матери, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее новорожденную девочку нашли в подъезде многоквартирного дома в Москве. Правоохранители быстро нашли ее мать и начали расследование.
Фатеж, Наталья Рязанова
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