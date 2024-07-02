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Вторник, 2 июля 2024, 12:03 мск

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В подъезде жилого дома в Москве нашли брошенного младенца

В Москве в подъезде жилого дома на Чусовской улице обнаружена новорожденная девочка. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ребенка доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет.

По предварительным данным, женщина 1982 г.р., личность которой уже установлена, проникла в подъезд жилого дома, зайдя за одним из жильцов, открывшим дверь, а затем оставила там свою новорожденную дочь.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москва, Елена Володина

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