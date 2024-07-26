После «крабового короля» Кана осталось 336 млрд рублей долгов

Рыбопромышленник Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей, которые планируется взыскать. Только по одному иску к «крабовому королю» выдан исполнительный лист на сумму более 300 млрд рублей.

Олега Кана уличили в убийстве, контрабанде, создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов. Кроме рассмотренного в 2010 году уголовного дела, «крабовый король» стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры на 358,7 млрд рублей в 2024 году.

«В отношении Кана Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 млрд рублей», – узнало РИА Новости.

Представитель одного из ответчиков заявил о смерти Олега Кана, но суд не принял этот довод. В Генпрокуратуре заявили об инсценировке в целях скрыться от правосудия, поскольку в российских органах ЗАГС нет данных о смерти Кана.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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