Над шестью российскими регионами обезвредили 21 украинский дрон

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью и утром 27 июня отразили атаки украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Всего был нейтрализован 21 БПЛА. По данным Минобороны РФ, ночью над Курской областью перехвачены и уничтожены семь дронов, над Белгородской – три, над Ростовской – два и по одному над Брянской и Липецкой областями. Утром над Рязанской областью обезвредили еще семь беспилотников ВСУ. Атака пресечена около 06:45 мск.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об «очень сложной ночи» для региона, но не уточнил, есть ли пострадавшие и разрушения. В регионе за ночь дважды объявляли ракетную опасность.

По информации ростовского губернатора Василия Голубева, два БПЛА были перехвачены средствами РБЭ на севере региона. Он заявил об отсутствии пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении украинского дрона рядом с жилым домом в селе Ратчино. «Погибших или пострадавших нет. В доме повреждено остекление. На месте происшествия находятся оперативные службы и глава муниципального округа», – написал он в своем тг-канале.

В Рязанской области, по предварительной данным, пострадавших и материального ущерба из-за атаки БПЛА нет, сообщил глава региона Павел Малков. Дроны были сбиты над Рязанью при попытке прорваться к военному аэродрому, сообщил в своем телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Напомним, поздним вечером 26 июля над Брянской областью в течение часа было сбито 12 дронов ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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