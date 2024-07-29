Женщина и подросток пострадали при обстреле Новой Таволжанки

Украинские боевики обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Один из снарядов попал в двухэтажный частный дом, в результате чего пострадала хозяйка дома и ее 16-летняя дочь.

«У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести. У ее матери рваная рана ноги», – рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем блоге.

Скорая помощь отвезла девочку в детскую областную больницу, а женщина отказалась от госпитализации. Ей оказали помощь на месте.

Ранее жительница села Бочковка Белгородского района получила минно-взрывную травму и осколочные ранения во время обстрела поселения с украинской стороны.

Новая Таволжанка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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