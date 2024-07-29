Суд арестовал сына миллиардера Бажаева за нападение на полицейского

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, напавшего на сотрудника полиции возле стадиона «Лужники». Молодой человек обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Согласно данным следствия, 27 июля фигурант пытался проникнуть на территории спортивного комплекса «Лужники, минуя зону досмотра и рамки металлодетектора, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

В ответ законные требования сотрудника правоохранительных органов прекратить попытки проникновения на охраняемую территорию Бажаев нецензурно выругался, после чего напал на сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения, то есть причинил насилие, опасное для здоровья.

Столичные следователи задержали Бажаева. После проведения необходимых следственных действий ему было предъявлено обвинение.

Замоскворецкий суд столицы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключение под стражу на срок до 26 сентября 2024 года, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что 23-летний сын бизнесмена Мусы Бажаева ударил по лицу главу отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы полковника полиции Александра Манохина. По его словам, руководство МВД взяло расследование под контроль из-за попыток повлиять на ход разбирательства.

Отец обвиняемого меж тем усомнился в том, что его сын мог напасть на полицейского. При этом бизнесмен заявил, что если его сын действительно виноват в инкриминируемом ему преступлении, то он «будет отвечать».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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