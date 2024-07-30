МИД РФ призвал россиян в Венесуэле не выходить на улицу

Посольство России в Венесуэле призвало сограждан, находящихся в Боливарианской Республике, не посещать общественные места или вообще не выходить из дома. В Венесуэле продолжаются акции протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов.

В дипмиссии заверили, что все их сотрудники находятся в безопасности. В посольство не поступали сообщения о том, что россияне участвовали в каких-либо инцидентах или пострадали в результате митингов. Всех граждан РФ призвали отказаться от похода в места, где много людей.

«В связи с обострившейся внутренней ситуацией посольство рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу», – говорится в сообщении дипмиссии.

В Каракасе и нескольких регионах страны проходят акции протеста. В некоторых местах мирные демонстрации переросли в агрессивные выпады. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы усмирить самых активных участников. Десятки протестующих задержаны за нападение на сотрудников полиции, передает испанское агентство EFE.

Президент Николас Мадуро осудил «преступные и террористические» действия участников акций протеста.

Оппозиция отказалась признавать победу Мадуро на президентских выборах и заявила, что победил их кандидат Эдмундо Гонсалес. США и некоторые страны Латинской Америки также заявили, что страну должен возглавить Гонсалес. Базирующаяся в Вашингтоне Организация американских государств назначила на 31 июля внеочередное заседание для обсуждения итогов венесуэльских выборов.

Каракас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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