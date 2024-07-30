Девять стран Латинской Америки затребовали пересмотра итогов выборов в Венесуэле

Базирующаяся в Вашингтоне Организация американских государств (ОАГ) назначила на 31 июля внеочередное заседание из-за сомнений в результатах выборов президента в Венесуэле. Девять стран Латинской Америки призвали членов ОАГ собраться, поскольку уверены, что Каракас скрывает победу оппозиционного кандидата, передает испанское агентство EFE.

Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу и Доминиканская Республика выпустили совместное заявление. Они обеспокоены оглашенными результата выборов в Венесуэле и призывают власти страны показать, как шел подсчет голосов.

Агентство отметило, что Национальный избирательный совет Венесуэлы после подсчета всех протоколов назвал те же цифры, какие были после обработки 80% протоколов. Мадуро объявлен победителем с 51,2% голосов, а оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес набрал 44,2% голосов. При этом, разница между предварительными и итоговыми результатами составляла порядка двух миллионов бюллетеней.

Правительство Венесуэлы потребовало от Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая «немедленного вывода представителей с территории Венесуэлы». Каракас заявил, что дипломаты этих стран делали недопустимые заявления о президентских выборах, а власти названных государств вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.

Перу ответило зеркально и потребовало сотрудников дипмиссии Венесуэлы покинуть перуанскую территорию.

Венесуэльская оппозиция настаивает, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес набрал 70% голосов во время президентских выборов. Хотя сам Гонсалес призвал сторонников не проводить митинги и воздержаться от насилия, в Венесуэле прошли акции протеста граждан, недовольных итогами выборов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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