Перу и Коста-Рика не признали итоги выборов президента в Венесуэле

Перу и Коста-Рика дополнили число стран, отказавшихся признать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Они призвали провести прозрачный подсчет голосов, поскольку уверены в победе оппозиции.
«Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы. Перу не смирится с нарушением народной воли венесуэльского народа», – написал глава перуанского МИД Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в своем блоге.
Министр добавил, что Перу отзывает своего посла из Венесуэлы для консультаций.
Президента Коста-Рики Родриго Чавес также отказался признавать Мадуро законно избранным лидером Венесуэлы. Он заявил, что вместе с «демократическими правительствами континента» и международными организациями будет добиваться «уважения к священной воли народа Венесуэлы».
Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать Николаса Мадуро законно избранным президентом Венесуэлы и настаивает на победе оппозиции. Аналогичную позицию заняли Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Доминиканская Республика, Уругвай.
Лима, Наталья Рязанова
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