Зампреда правительства Хабаровского края задержали по делу о крупной взятке

В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства края Евгений Никонов. Он проходит по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас с вице-губернатором проводятся следственные действия. В Следственном комитете РФ подтвердили расследование уголовного дела в отношении Никонова, но подробности не раскрыли.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, высокопоставленный чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере при заключении госконтрактов. О каких именно контрактах идет речь, он не уточнил.

В то же время хабаровские СМИ пишут, что Никонову вменяют получение взяток в особо крупном размере при махинациях с договорами поставок медицинского оборудования.

Источник портала DVHub в правоохранительных органах сообщил, что силовики присматривались к вице-губенатору несколько месяцев. «Я видел его дело как минимум месяц назад, может, даже больше. Могу сказать, что парой страниц все не ограничивается, довольно толстая папка. Добавлю, что в этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не один миллион рублей», – рассказал собеседник DVHub.

Никонов курирует социальную сферу Хабаровского края. Ему 49 лет. Он родился в Хабаровске и окончил местный медицинский университет. Ранее он работал в Росздравнадзоре, заведовал терапевтическим отделением №1 ФГУ «Клиническая больница» Управления делами президента РФ, возглавлял «Поликлинику №1» Управделами президента РФ, а также трудился в Департаменте здравоохранения Москвы (с 2014 по 2020 гг.). С августа по декабрь 2020 года занимал должность и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, а с декабря возглавил данное направление. Государственный советник города Москвы 2 класса. Является членом комиссии партии «Единая Россия» по здравоохранению.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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